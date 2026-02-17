Antonio Conte ha raggiunto i 50 punti in 25 gare con il Napoli, un risultato che segnala il suo rendimento più basso nelle stagioni in cui ha guidato squadre di vertice. La causa di questa situazione risiede nelle difficoltà offensive del team, evidenziate dai soli 2 gol segnati contro la Roma nel pareggio 2-2 di domenica. La partita si è svolta allo stadio Olimpico, dove i partenopei hanno faticato a trovare continuità nel gioco offensivo.

RENDIMENTO AI MINIMI STORICI. Il pareggio per 2-2 contro la Roma mantiene il Napoli al terzo posto con 50 punti, a -11 dall'Inter capolista e a +4 sulla Juventus quinta. Tuttavia, l'analisi statistica della stagione 202526 evidenzia un dato allarmante per Antonio Conte: con 50 punti in 25 giornate, questa è la peggior performance del tecnico nelle sue esperienze al vertice in Serie A (escludendo gli esordi). Il confronto è impietoso rispetto ai 66 punti della Juventus 201314 o ai 59 punti dell'Inter dello Scudetto. Per la prima volta, Conte non lotta per il titolo a febbraio, ma deve difendere la qualificazione in Champions League, vitale per il futuro economico del club.

© Napolissimo.it - Napoli, Conte a 50 punti in 25 gare: il dato più basso nelle sue stagioni al vertice

