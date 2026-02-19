Allegri sul pari del Milan | Calma guadagnato punti sui rivali Il calcio è bello per gli imprevisti

Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan contro il Como, sottolineando che, nonostante il risultato, i rossoneri hanno guadagnato punti preziosi rispetto ai rivali. L’allenatore ha invitato a mantenere la calma, ricordando che il calcio riserva sempre sorprese e imprevisti. La partita si è conclusa con un 1-1, ma Allegri ha insistito sulla necessità di concentrarsi sui progressi fatti e sulla solidità della squadra. La sfida successiva si avvicina, e la squadra si prepara a reagire.

Una serata di campionato ha visto il Milan arrestarsi sul punteggio di 1-1 contro il Como, e le parole di Massimiliano Allegri hanno evidenziato un approccio improntato alla calma, al contenimento degli errori e al proseguimento del lavoro quotidiano. Il pareggio è stato interpretato come un momento utile per valutare la reazione della squadra e per mantenere una prospettiva competitiva in vista delle prossime sfide. In conferenza, l'allenatore ha rimarcato che serve sempre molta calma. La squadra arrivava da due vittorie in trasferta, ma il match ha richiesto attenzione e compattezza: la reazione è stata positiva e ha consentito di accorciare le distanze con le inseguitrici, mantenendo vivo l'obiettivo di avanzare sul Parma nella prossimo impegno.