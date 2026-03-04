Pedro Sanchez chi è la moglie Begoña Gómez

Begoña Gómez è la moglie di Pedro Sanchez, il premier spagnolo. La coppia è spesso al centro dell’attenzione pubblica, anche per la loro vita privata. Gómez è nota per il suo ruolo di consigliera e per il coinvolgimento in attività sociali e culturali. Pedro Sanchez, invece, ricopre la carica di presidente del governo spagnolo da diversi anni.

La situazione geopolitica internazionale ci spinge a parlare molto del premier spagnolo Pedro Sanchez. Per molti rappresenta un esempio da seguire, considerando la forza mostrata nello schierarsi contro la guerra e, di fatto, contro Donald Trump. Proviamo però a gettare lo sguardo sul suo privato, scoprendo tutte le informazioni note su Maria Begoña Gómez, sua moglie. La donna è in questi anni tristemente finita al centro dell’attenzione mediatica a causa di problematiche giudiziarie. Maria Begoña Gómez, chi è la moglie di Pedro Sanchez Un matrimonio decisamente saldo, quello tra Pedro Sanchez e Maria Begoña Gómez. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pedro Sanchez nel solco di Zapatero. Chi è il premier spagnolo che nega le basi a Trump e scuote la sinistra europeaÈ rimasto alla Moncloa nonostante la crisi del 2023. Ha tenuto duro durante l’indagine sulla moglie Maria Begona Gomez (poi scagionata da tutte le accuse) e ora potrebbe ricostituire l’asse socialista ... msn.com

