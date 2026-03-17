Otto persone sono state coinvolte in un procedimento giudiziario relativo a un incidente avvenuto il 20 agosto 2023 sull’Aurelia, nel tratto di Gavorrano, che ha causato la morte di un uomo e di una donna, marito e moglie. L’incidente è stato provocato da una barriera che ha agito come rampa di lancio, facendo sollevare l’auto di circa 43 metri. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata dalla procura.

Grosseto, 17 marzo 2026 – C’è la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone nell’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto il 20 agosto 2023 sull’Aurelia, nel tratto di Gavorrano, dove persero la vita Giovanni Cardinali e Monica Rosi. La barriera di sicurezza “non adeguata” a quel tratto di strada. La Procura di Grosseto contesta una serie di responsabilità tecniche e gestionali legate alla barriera di sicurezza installata lungo la carreggiata nord, ritenuta non adeguata a quel tratto di strada. Secondo il sostituto procuratore Carmine Nuzzo, il dispositivo di protezione laterale montato sul bordo della carreggiata non avrebbe rispettato le caratteristiche richieste per quel tratto dell’Aurelia e avrebbe avuto un ruolo determinante nella dinamica dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marito e moglie morti nell’incidente, chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone: “Barriera come rampa di lancio, auto sollevata per 43 metri”

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