Coppa del Mondo di Spada l’Italia Femminile sul podio | arriva la medaglia di bronzo

L’Italia della spada femminile torna sul podio a Wuxi. Nella seconda giornata di gare, le atlete azzurre conquistano la medaglia di bronzo nella prova di Coppa del Mondo. È un’altra soddisfazione per la squadra, che continua a raccogliere risultati importanti in questa stagione.

Wuxi, 8 febbraio 2026 – Seconda giornata di gare e quarta medaglia per l’Italia della spada femminile nella prova di Coppa del Mondo di Wuxi. Il quartetto del CT Dario Chiadò composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Federica Isola ha chiuso la prova a squadre con una splendida medaglia di bronzo. Le azzurre hanno debuttato negli ottavi battendo la Svezia per 44-33 e si sono ripetute nei quarti, interpretando un grande match che le ha permesso di superare l’Ungheria con il punteggio di 30-26. Nella semifinale contro la Cina padrona di casa, le spadiste italiane sono state fermate con il punteggio di 45-37 e dirottate nella finale per il bronzo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'Italia della spada maschile si distingue nella tappa di Fujairah della Coppa del Mondo, conquistando una medaglia d'argento a squadre.

Seconda giornata e quarto podio per l’Italia femminile di spada in Coppa del Mondo a Wuxi! In Cina le azzurre chiudono al terzo posto la prova a squadre! Scopri tutto qui https://bit.ly/3NVkSKF Federazione Italiana Scherma facebook