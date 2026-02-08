Coppa del Mondo di Spada tris per l’Italia Femminile | Rizzi d’oro Santuccio d’argento e Fiamingo di bronzo

L’Italia conquista tre medaglie nella Coppa del Mondo di Wuxi. Rizzi si aggiudica l’oro, Santuccio prende l’argento e Fiamingo porta a casa il medagliere con il bronzo. La squadra italiana di spada femminile dimostra di essere tra le migliori al mondo.

Wuxi – L’Italia della spada femminile ha scritto la storia: oro, argento e bronzo nella Coppa del Mondo di Wuxi. Non era mai successo. Tre spadiste italiane sui tre gradini del podio di un circuito iridato, un trionfo storico che porta nomi e cognomi delle tre olimpioniche della specialità: vittoria di Giulia Rizzi, secondo posto per Alberta Santuccio, terza Rossella Fiamingo insieme a Junyao Tang, portacolori della Cina, unica bandiera “diversa” dal Tricolore nella medal ceremony di una giornata pazzesca per la scherma azzurra. Va in scena così “Il Trono di spade”, e sembra più un segno del destino che un caso il fatto che questa affermazione senza precedenti del gruppo guidato CT Dario Chiadò arrivi proprio oggi: le tre campionesse olimpiche dei Giochi Estivi di Parigi 2024 (la quarta del team, Mara Navarria, ha lasciato l’attività lo scorso giugno) piazzano uno storico tris di medaglie proprio nel giorno in cui iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

