Arrestato con 112 dosi di crack | blitz dei carabinieri contro lo spaccio
Il 14 febbraio 2026, i carabinieri di Casapulla hanno arrestato un uomo di 32 anni con 112 dosi di crack, dopo aver fatto irruzione in un appartamento. Durante il blitz, il sospetto ha opposto resistenza e tentato di nascondere la droga. Un'operazione mirata che ha portato al sequestro di una grande quantità di stupefacente destinata alla vendita locale.
Operazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta: 32enne in carcere a Santa Maria Capua Vetere per droga e resistenza Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nell’hinterland casertano. Nella tarda serata del 14 febbraio 2026 i militari del Carabinieri hanno tratto in arresto un 32enne di Casapulla, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo su strada, i militari hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento ritenuto sospetto ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare.🔗 Leggi su Casertanews.it
Roma. Fila di clienti rimasti senza spacciatore. Il blitz dei Carabinieri manda in tilt lo spaccio al Quarticciolo. 18 arresti. Sequestrate oltre 500 dosi di coca e crack
A Roma, il blitz dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di droga, tra coca e crack.
Blitz dei carabinieri in un appartamento: scoperte dosi di crack e cocaina
Nella città di Aprilia, i carabinieri hanno effettuato un intervento in un appartamento, rinvenendo dosi di crack e cocaina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
San Nicola la Strada – Pusher 32enne con 112 dosi di crack arrestato dai carabinieriSAN NICOLA LA STRADA (Caserta) – Ancora un importante risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri, che nella tarda serata di ieri, 14 febbraio 2026, hanno arre ... ecodicaserta.it
100 dosi di crack in macchina: arrestato spacciatore di San ValentinoCASERTA – Nella serata di venerdì 14 febbraio, a San Nicola la Strada, è finito in manette un uomo di 32 anni, originario di Casapulla, sorpreso con una grande quantità di stupefacenti. casertace.net
DUE RIDER DELLA DROGA ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO IN CENTRO: AVEVANO DOSI DI COCAINA, MARIJUANA, HASHISH E WAX NELLO ZAINO La Polizia di Stato ha arrestato due giovani pusher, in centro, a Catania, mentre, in sella ad uno s facebook
Rovato, in auto nascondeva 20 dosi di cocaina: arrestato 25enne x.com