Arrestato con 112 dosi di crack | blitz dei carabinieri contro lo spaccio

Il 14 febbraio 2026, i carabinieri di Casapulla hanno arrestato un uomo di 32 anni con 112 dosi di crack, dopo aver fatto irruzione in un appartamento. Durante il blitz, il sospetto ha opposto resistenza e tentato di nascondere la droga. Un'operazione mirata che ha portato al sequestro di una grande quantità di stupefacente destinata alla vendita locale.

Operazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta: 32enne in carcere a Santa Maria Capua Vetere per droga e resistenza Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nell’hinterland casertano. Nella tarda serata del 14 febbraio 2026 i militari del Carabinieri hanno tratto in arresto un 32enne di Casapulla, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo su strada, i militari hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento ritenuto sospetto ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare.🔗 Leggi su Casertanews.it

