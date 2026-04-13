Sozopol in Bulgaria è la meta ideale per le vacanze 2026 | ricorda la Costiera Amalfitana ma si mangia con 10 euro

Sozopol, località situata sulla costa bulgara, si presenta come una destinazione ideale per l'estate 2026. La zona è caratterizzata da spiagge che richiamano la bellezza della Costiera Amalfitana, con case dai colori vivaci e un patrimonio storico che si dipana tra le strade. I visitatori possono gustare pasti a meno di 10 euro e birre a 2 euro, il tutto con un panorama che rimane ancora poco affollato e molto suggestivo.

Spiagge paradisiache, case che rimandano a una storia millenaria e colori vivaci: Sozopol e i villaggi della costa della Bulgaria sono la meta ideale per l'estate 2026, con cene a meno di 10 euro e birre a 2, davanti a un panorama davvero mozzafiato e ancora lontano dall'overtourism.🔗 Leggi su Fanpage.it Dal Friuli ora si può volare verso la Costiera AmalfitanaDa maggio sarà disponibile una nuova rotta che collegherà Ronchi con Salerno due volte a settimana. Pasqua 2026: Sorrento e Costiera Amalfitana blindate, tutto esauritoLa penisola sorrentina e le zone limitrofe registrano un pieno totale di prenotazioni per le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, con un afflusso...