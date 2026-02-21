Dal Friuli ora si può volare verso la Costiera Amalfitana

A causa delle nuove rotte stabilite da Aeroitalia, i passeggeri dal Friuli avranno ora voli diretti verso la Costiera Amalfitana. Dal 24 maggio, l’aeroporto di Trieste offrirà collegamenti con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, due volte a settimana, il martedì e il sabato. La compagnia ha deciso di ampliare l’offerta per rispondere alla crescente domanda di turismo tra le due regioni. I voli rappresentano un’opportunità concreta per chi desidera visitare la zona.

Da maggio sarà disponibile una nuova rotta che collegherà Ronchi con Salerno due volte a settimana. L'amministratore delegato di Aeroitalia: "Accorciamo le distanze tra nord e sud" Aeroitalia traccia una nuova rotta. Dal 24 maggio, infatti, si potrà volare dal Trieste Airport all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, due volte a settimana, il martedì e il sabato. Per la nuova rotta saranno utilizzati aerei brasiliani Embraer 190 da 100 posti ciascuno. "La nuova rotta — recita il comunicato di Aeroitalia — consentirà di unire due territori di grande valore culturale, turistico ed economico, offrendo nuove opportunità sia per il tempo libero che per il business".