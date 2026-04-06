Per le festività di Pasqua e Pasquetta del 2026, Sorrento e la Costiera Amalfitana sono state completamente prenotate, registrando il tutto esaurito. La regione ha visto un grande afflusso di visitatori provenienti da diversi paesi europei e dall’Italia stessa, portando a un aumento delle prenotazioni nelle strutture ricettive locali. Le località sono state messe sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza di turisti e residenti durante il periodo festivo.

La penisola sorrentina e le zone limitrofe registrano un pieno totale di prenotazioni per le festività di Pasqua e Pasquetta 2026, con un afflusso massiccio di visitatori europei e italiani. Il fenomeno dell’occupazione completa riguarda l’intera area, estendendosi da Vico Equense fino a Massa Lubrense, includendo Agerola e tutta la fascia della Costiera amalfitana. L’affluenza è stata sostenuta dal clima soleggiato di questi giorni, portando i turisti a prenotare alloggi e servizi anche in tempi molto brevi rispetto alle date delle vacanze. Il settore della ristorazione riflette questo entusiasmo, con i tavoli esauriti sia nelle strutture di alta gamma che in quelle più tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: Sorrento e Costiera Amalfitana blindate, tutto esaurito

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