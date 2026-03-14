Controlli nei locali vicino alla stazione | quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euro

Nella giornata di ieri, gli agenti della questura di Monza hanno condotto controlli in diversi locali situati vicino alle stazioni di Monza e Carnate. Durante le verifiche, sono state identificate quasi 200 persone e sono state elevate multe per un totale di 4.500 euro. Le operazioni sono state svolte con la collaborazione delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine Lombardia, la polizia stradale, quella ferroviaria e un’unità cinofila antidroga.

Maxi controlli nei locali vicini alle stazioni di Monza e di Carnate. A eseguirli gli agenti della questura di Monza, con la collaborazione delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine Lombardia, personale della polizia stradale e della polizia ferroviaria, e una unità cinofila antidroga della polizia di Stato. Nel corso delle verifiche presso alcuni esercizi commerciali è intervenuta anche l’Ats Monza e Brianza. A Monza i controlli si sono concentrati nell’area della stazione e nelle vie limitrofe al centro cittadino. Sono state identificate 50 persone, di cui 23 cittadini extracomunitari e 7 minori, mentre 10 veicoli sono stati sottoposti a controllo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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