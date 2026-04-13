Sopra Steria piano da 8.500 assunzioni nel mondo | posizioni aperte anche in Campania

Sopra Steria ha annunciato un piano di assunzioni a livello globale, previsto per circa 8.500 nuove assunzioni. Le posizioni aperte coprono vari ruoli e sono distribuite in diversi paesi, compresa la regione Campania. La società sta investendo nel rafforzamento delle proprie competenze, in contrasto con le tendenze di licenziamenti in altri settori. L'iniziativa coinvolge diverse aree di attività e mira a coprire esigenze di personale in vari ambiti.

Il gruppo fra i maggiori player tecnologici in Europa, con 51.000 dipendenti in circa 30 paesi dove offre servizi di consulenza, servizi digitali e soluzioni It, è presente nella Penisola da 25 anni di Sopra Steria in Italia dove conta già 1.150 dipendenti e oltre 200 collaboratori nelle sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV) e Pozzuoli (NA). VIDEO Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sopra Steria, piano da 8.500 assunzioni nel mondo: posizioni aperte anche in Campania Leggi anche: Terme, presto il bando. Cardini acquirente solido. Piano da 500 assunzioni Leggi anche: Lidl cerca lavoratori a Milano: stipendi anche da 37mila euro all'anno, tutte le posizioni aperte