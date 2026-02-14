Lidl cerca lavoratori a Milano | stipendi anche da 37mila euro all' anno tutte le posizioni aperte

Lidl ha annunciato l’apertura di un nuovo supermercato in viale Corsica 21, a Milano, a causa della crescente domanda di spazi commerciali nella zona di Forlanini. Il negozio, che aprirà nei prossimi mesi, offre numerose opportunità di lavoro con stipendi fino a 37.000 euro all’anno. La catena cerca nuovi dipendenti per diverse posizioni, puntando a rafforzare il suo team locale.

A Milano sta per aprire un nuovo supermercato Lidl. Si tratta del negozio in viale Corsica 21, in zona Forlanini. L'inaugurazione è prevista per giovedì 26 febbraio. Il taglio del nastro del nuovo punto vendita milanese porta il numero dei supermercati della catena in Italia a 800. Il marchio aveva inaugurato qualche mese fa lo store di via Solari. Il colosso tedesco ha diverse posizioni di lavoro aperte a Milano, visibili e consultabili qui. Si cerca, ad esempio, uno Store Manager in viale Cassala 14. La figura coordina un team di circa 20 persone e gestisce risultati economici, organizzazione del negozio, rifornimenti e indicatori di performance, oltre al rispetto delle norme di sicurezza e igiene.🔗 Leggi su Milanotoday.it

