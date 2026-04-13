Sondaggio-Mentana chi sale e chi scende dopo Pasqua | un dettaglio da non credere

Dopo le festività pasquali, un nuovo sondaggio pubblicato dal TgLa7 di Enrico Mentana mostra cambiamenti nelle intenzioni di voto. I dati indicano un aumento solo per i partiti minori, mentre i principali partiti registrano un calo. La variazione tra le diverse forze politiche si riflette nelle percentuali e nelle tendenze di consenso, offrendo uno spaccato aggiornato sulla situazione politica attuale.

Solo i partiti minori crescono. Incredibile ma vero, il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana vede il segno - davanti a tutti i grandi partiti. Un segno, però, che non preoccupa la maggioranza. Fratelli d'Italia è e rimane al primo posto nella rilevazione di Swg. Il partito di Giorgia Meloni cala sì del -0,2 per cento ma il 13 aprile si piazza comunque a un passo dal 30 per cento (29,3 per cento". In due settimane perde lo 0,1 anche il Partito democratico che scivola al 21,9. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che, rispetto al 30 marzo, arriva al 12,2 per cento. Poco più sotto Forza Italia che passa dal 7,9 al 7,7 per cento. E ancora, Verdi e Sinistra italiana che rimangono stabili al 6,6 e la Lega che passa dal 6,6 al 6,3 per cento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Sondaggio Mentana, effetto Iran: chi sale e chi scendeUn sussulto dell'opposizione, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana.

SONDAGGIO POLITICO MENTANA TG LA7: LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 20 GENNAIO 2026

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