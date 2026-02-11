Automobile Club Foggia sommerso dai debiti | circa 3 milioni di euro si va verso il commissariamento
L’Automobile Club di Foggia rischia il commissariamento dopo aver accumulato circa 3 milioni di euro di debiti. L’ente ha tentato di trovare una via d’uscita proponendo una rateizzazione lunga 40 anni, ma la proposta è stata respinta. Ora, le autorità valutano se avviare ufficialmente la procedura di commissariamento.
Automobile Club di Foggia sommerso da debiti, respinta la proposta di rateizzazione – spalmata in 40 anni – proposta all’Ente, e scatta la richiesta di commissariamento.Con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026, il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Automobile Club Foggia
Accusa: ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro. Struttura balneare del fasanese verso una contestazione milionaria Guardia di finanza
La Guardia di finanza di Brindisi ha scoperto ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro presso una struttura balneare del Fasano.
Contrasto ai debiti di gioco, il Lions Club Carpi Host dona mille euro a Dedalo
Il Lions Club Carpi Host ha deciso di aiutare Dedalo con una donazione di mille euro.
ULTIM'ORAAutomobile Club Foggia verso il commissariamento: debito da 2,8 milioni con ACI - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.