Automobile Club Foggia sommerso dai debiti | circa 3 milioni di euro si va verso il commissariamento

L’Automobile Club di Foggia rischia il commissariamento dopo aver accumulato circa 3 milioni di euro di debiti. L’ente ha tentato di trovare una via d’uscita proponendo una rateizzazione lunga 40 anni, ma la proposta è stata respinta. Ora, le autorità valutano se avviare ufficialmente la procedura di commissariamento.

Automobile Club di Foggia sommerso da debiti, respinta la proposta di rateizzazione – spalmata in 40 anni – proposta all’Ente, e scatta la richiesta di commissariamento.Con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026, il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Automobile Club Foggia

La Guardia di finanza di Brindisi ha scoperto ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro presso una struttura balneare del Fasano.

Il Lions Club Carpi Host ha deciso di aiutare Dedalo con una donazione di mille euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ULTIM'ORAAutomobile Club Foggia verso il commissariamento: debito da 2,8 milioni con ACI - facebook.com facebook