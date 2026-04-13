Solopaca incidente in moto | Giovanni Di Gioia muore a 37 anni

Nella notte a Solopaca, in provincia di Benevento, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di Giovanni Di Gioia, un uomo di 37 anni, nato ad Amorosi e residente a Melizzano. L’incidente è avvenuto lungo una strada della zona e sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un tragico incidente stradale si è consumato durante la notte a Solopaca, in provincia di Benevento, dove ha perso la vita Giovanni Di Gioia, 37 anni, originario di Amorosi e residente a Melizzano. Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne era in sella alla sua moto quando, mentre percorreva via Roma, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. La moto è poi finita contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Solopaca, incidente in moto: Giovanni Di Gioia muore a 37 anni Leggi anche: Moto contro auto in sosta a Solopaca: Giovanni Di Gioia muore a 37 anni Leggi anche: Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni