Moto contro auto in sosta a Solopaca | Giovanni Di Gioia muore a 37 anni

Nella notte a Solopaca si è verificato un incidente tra una motocicletta e un'auto in sosta. Un uomo di 37 anni è deceduto a seguito dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini. La salma è stata trasferita in obitorio e si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente.

L'incidente si è verificato nella notte: sull'accaduto indagano i carabinieri. La salma di Giovanni Di Gioia è stata portata in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Cremona schianto contro un’auto: Davide Barbieri muore in moto a 18 anniCremona, 23 febbraio 2026 - Un ragazzo di 18 anni, Davide Barbieri, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco... Colverde, si schianta in moto contro un’auto: muore a 28 anni Davide CrociColverde, 16 febbraio 2026 – Lo scontro tra la sua moto e un'auto lo aveva ridotto in condizioni gravissime, che non gli hanno consentito di superare...