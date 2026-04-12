Un incidente in moto si è verificato tra venerdì e sabato 11 aprile a Dalmine, provocando la morte di un uomo di 28 anni. La vittima è un finanziere di origini siciliane. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa dell’incidente.

LA TRAGEDIA. Walter La Rizza, finanziere di 28 anni di origini siciliane, è morto dopo un grave incidente in moto avvenuto a Dalmine tra venerdì e sabato 11 aprile. Il cordoglio della Guardia di Finanza. È morto a 28 anni Walter La Rizza, finanziere in servizio a Bergamo. Il giovane, originario di Palermo, non ce l’ha fatta dopo un incidente in moto avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile a Dalmine. L’impatto è stato violento: la moto si è fermata mentre il giovane è stato sbalzato a terra, dopo aver battuto violentemente contro il manubrio. All’arrivo dei soccorsi La RIzza era cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e, trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni

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