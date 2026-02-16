Pd | Gualmini ' è mutato geneticamente Schlein si è presa tutto il partito'

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Sono convinta che, legittimamente, il Pd ha cambiato natura. Un cambiamento di tipo strutturale, profondo, una mutazione genetica che porta ad un riposizionamento sulla sinistra radicale, su Conte, Landini, Fratoianni, Bonelli che taglia la cultura riformista di cui ho sempre fatto testimonianza". Lo ha detto l'eurodeputata Elisabetta Gualmini annunciando, con Carlo Calenda, l'addio al Gruppo S&D a Strasburgo e il passaggio ad Azione e al gruppo RenewEu. "Schlein ha fatto un capolavoro, si è presa tutto il partito, ha una maggioranza del 92%. E' una giovane leader, la più longeva, ha modellato il partito secondo la sua idea -ha proseguito Gualmini-.