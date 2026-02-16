Elisabetta Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di unirsi ad Azione, accusando Schlein di aver preso il controllo del partito. La sua scelta nasce dal malcontento verso la nuova direzione presa dai vertici del Pd. Durante una conferenza stampa al Senato, Gualmini ha spiegato di aver scelto di cambiare alleanza per motivi politici e personali, portando con sé un’esperienza nel settore pubblico e un sostegno alle riforme di Calenda.

Elisabetta Gualmini lascia il Pd e aderisce ad Azione. Lo ha annunciato l’eurodeputata nel corso di una conferenza stampa in Senato con Carlo Calenda. “Per me è come tornare a casa – ha detto – Il merito è uno dei motivi che mi ha spinto anche ad aderire ad Azione, al di là di ideologie, demagogie, fuffa”. “La battaglia sull’Ucraina è dirimente, è il crinale”, ha aggiunto. “Sono fortemente convinta che il Partito democratico abbia cambiato natura. Penso che ci sia un cambiamento di tipo strutturale, un cambiamento profondo, appunto una mutazione genetica che porta ad un riposizionamento sulla sinistra radicale, sull’asse Conte, Landini, Fratoianni, Bonelli, che taglia un po’ fuori, diciamo, la cultura e quel riformismo di cui io ho sempre fatto testimonianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elisabetta Gualmini lascia il Pd e va da Calenda: “Schlein si è presa il partito”

