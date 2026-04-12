A Solofra, il sindaco ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova giunta comunale poco prima di un Consiglio comunale importante, che potrebbe definire il futuro politico della città. La nomina arriva in un momento in cui si discute anche della situazione del bilancio di previsione, con alcuni nodi ancora da sciogliere. La decisione del sindaco rappresenta un passaggio chiave in vista delle prossime decisioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti A poche ore dal Consiglio comunale decisivo p er il futuro politico di Solofra, il sindaco Nicola Moretti ha ufficializzato la nuova giunta comunale, mentre resta ancora aperta l’incognita sul futuro del bilancio di previsione. Dopo la bocciatura in consiglio comunale, il documento tornerà infatti in aula il 13 aprile: in caso di nuovo stop, si aprirebbe la strada al commissariamento dell’ente. Nel frattempo, il sindaco ha azzerato e ridefinito l’esecutivo. Revocate tutte le deleghe a Loredana Attianese, già assessore al decoro urbano e in precedenza alle Politiche sociali. Attianese è l’unica, tra i consiglieri di maggioranza che avevano votato contro il bilancio, a essere rimasta fuori dalla nuova squadra di governo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, Moretti nomina la nuova giunta: ultimo tentativo di “salvarsi”

Sindaco firma la nomina del nuovo assessore: staffetta in giuntaIl sindaco Cristoforo Villano ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore comunale.

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