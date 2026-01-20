L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, firmato recentemente ad Asuncion, è ora al centro di un dibattito cruciale. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si appresta a presentare al Parlamento europeo la richiesta di rinvio alla Corte Ue del testo dell’accordo. La decisione rappresenta un passaggio importante per definire il futuro di questa intesa, in un contesto di attenzione e cautela.

Neanche il tempo di festeggiare sabato scorso la firma ad Asuncion dell’accorso Ue-Mercosur che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi dovrà affrontare una prima prova al Parlamento europeo che sarà chiamato a votare sulla richiesta di rinvio alla Corte Ue del testo dell’accordo. L’idea di chiamare in causa la Corte Ue nasce da un gruppo di eurodeputati dei Verdi, della Sinistra europea e dei Liberali a guida francese: un ultimo tentativo per prendere tempo e congelare un’intesa commerciale voluta da von der Leyen e contestata dal mondo agricolo. La mossa potrebbe incassare l’appoggio delle destre sovraniste dei Patrioti e di Esn, sempre pronte a ostacolare la presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’accordo Ue-Mercosur corre sul filo del rasoio, oggi il voto sul rinvio alla Corte Ue

Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’UcrainaOggi alla Camera, alle ore 11:30, si tengono le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025.

Leggi anche: L'accordo sugli obiettivi climatici 2040 sul filo del rasoio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: I gravi impatti dell’accordo Ue-Mercosur; Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia; L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Ue-Mercosur: dietro la retorica della cooperazione internazionale, una minaccia concreta per foreste e….

Siglato l'accordo UE-Mercosur: i vantaggi della liberalizzazione per Italia e UE(Teleborsa) - E' stato firmato in Paraguay l'accordo commerciale fra UE e Paesi del Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina). L'accordo, atteso per un ventennio, è stato accolto con molte pol ... finanza.repubblica.it

Ue-Mercosur, c’è l’accordo che sfida i dazi Usa: quando entrerà in vigoreAccordo Ue-Mercosur raggiunto dopo 26 anni di negoziati. La Commissione parla di vantaggi, mentre proseguono le proteste. Ecco i prossimi step ... quifinanza.it

RTTR La Televisione. . A STRASBURGO PER DIRE NO AL MERCOSUR Questa mattina davanti al parlamento europeo migliaia di agricoltori che si oppongono all'accordo commerciale tra l'Unione Europea e i paesi del sud America. Presente, tra gli altri, una - facebook.com facebook

Oggi siamo stati al fianco degli agricoltori a Strasburgo. L’accordo Mercosur mette a rischio lavoro, qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Serve una scelta politica chiara: difendere le filiere italiane e il futuro dell’agricoltura. x.com