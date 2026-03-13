Solofra un consiglio acceso e la sentenza | non passa la previsione di Bilancio

A Solofra, il consiglio comunale si è riunito per discutere la proposta di Bilancio, ma alla fine la maggioranza ha deciso di non approvare la previsione presentata. La seduta è stata particolarmente tesa e acceso, con il voto che ha portato alla bocciatura della proposta. La decisione è stata comunicata attraverso una sentenza ufficiale, segnando la conclusione della discussione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era la prova finale, quella piu’ attesa e il messaggio e’ arrivato bello forte. Dopo il caos nomine, tra vicesindaco e delegato alla sanita’, entrambi mancanti, la convocazione dei consigli con annullamento e nuova data, l’amministrazione Moretti non supera la prova della previsione di Bilancio che, questa sera, non e’ passata con soli sei voti favorevoli, undici contrari e nessun astenuto. Un Consiglio Comunale acceso ma questo c’era da aspettarselo, punti all’ordine del giorno da discutere con la spada di Damocle della previsione di bilancio che doveva essere l’ago della bilancia. Una debacle con voti contrari anche da parte della maggioranza e questo, solitamente, porta a una sola soluzione possibile: la chiusura di un’era e l’inizio di una nuova fase. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

