Solaio crollato nella scuola Padre Francesco D’Urso di Sant’Angelo a Fasanella chiusa temporaneamente

Questa mattina la scuola “Padre Francesco D’Urso” di Sant’Angelo a Fasanella è rimasta chiusa. Un pezzo di solaio si è staccato e ha causato danni all’interno dell’edificio. Nessuno si è fatto male, ma le autorità hanno deciso di mettere l’istituto sotto sequestro fino a verifiche più approfondite. I tecnici sono arrivati sul posto per valutare i danni e capire cosa abbia provocato il crollo. La scuola resterà chiusa almeno fino a nuovo avviso.

**Crollo a Sant’Angelo a Fasanella: la scuola “Padre Francesco D’Urso” chiusa per un incidente imprevisto** Nel cuore della notte di mercoledì 4 febbraio 2026, un crollo parziale della falda del solaio di copertura ha colpito l’edificio della scuola “Padre Francesco D’Urso”, a Sant’Angelo a Fasanella. L’evento, non previsto né programmato, ha costretto l’Amministrazione comunale a sospendere immediatamente le attività didattiche e a chiudere temporaneamente l’intero plesso scolastico. Il sindaco, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, ha disposto il divieto di accesso alle aree interessate e ha attivato un intervento urgente per garantire la sicurezza del personale e degli studenti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte a Sant'Angelo a Fasanella si è verificato un crollo parziale del solaio della scuola “Padre Francesco D’Urso”.

Al Santuario di Sant'Angelo a Fasanella, i rocciatori stanno eseguendo interventi di messa in sicurezza sul costone sovrastante la Grotta di San Michele Arcangelo.

