Chirurgia estetica | a Roma il grande summit sulle nuove tecniche

A Roma si tiene dal 10 al 12 aprile il tredicesimo congresso nazionale organizzato dall’Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica. L’evento si svolge presso l’Ergife Palace Hotel e riunisce chirurghi e professionisti del settore per discutere delle ultime tecniche e innovazioni in campo estetico. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per chi opera nel settore della chirurgia plastica.

L'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica organizza a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, il tredicesimo congresso nazionale che si terrà dal 10 al 12 aprile. L'evento riunisce oltre 600 professionisti per un confronto scientifico volto a elevare gli standard della specialità. Innovazione tecnica e responsabilità etica nel settore chirurgico Il cuore del meeting risiede nella necessità di una formazione d'eccellenza costante. Roberto Bracaglia, presidente dell'Aicpe, sottolinea come . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chirurgia estetica: a Roma il grande summit sulle nuove tecniche Samira Lui: età, laurea, Grande Fratello, polemiche sulla chirurgia estetica, dove vive, il fidanzato Luigi. Carriera e vita privataClasse 1998, originaria di San Daniele, Samira Lui oggi ha 27 anni e, nonostante la giovane età, vanta già una lunga carriera alle spalle. Nadia Rinaldi e la chirurgia estetica: il segreto per un viso tonicoDurante la trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo questo giovedì 9 aprile, l’attrice Nadia Rinaldi ha condiviso con il pubblico le... Temi più discussi: Chirurgia estetica horror, la battaglia contro gli studi abusivi: Vogliono tutti un ritocchino; A Roma l'eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile; Corpo e volto nuovi in sicurezza: Roma Capitale della chirurgia plastica; Ecco quali sono le 3 operazioni più richieste di chirurgia estetica nel 2026. A Roma l'eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprileDebutta Aicpe Solidale, un'iniziativa dedicata a progetti di assistenza, beneficenza e missioni chirurgiche per chi è in stato di necessità ... adnkronos.com Corpo e volto nuovi in sicurezza: Roma Capitale della chirurgia plasticaL'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe) si riunisce a Congresso a Roma dal 10 al 12 aprile. lapresse.it Nadia Rinaldi confessa in tv gli interventi di chirurgia estetica - facebook.com facebook