basket femminile le migliori italiane della 16a giornata di a1 anastasia conte e costanza verona decisive sugli scudi anche attura e santucci

La sedicesima giornata di Serie A1 di basket femminile ha messo in evidenza le prestazioni delle giocatrici italiane, tra cui Anastasia Conte e Costanza Verona, che si sono distinte per determinazione e impatto nelle rispettive squadre. Questo turno ha evidenziato l’importanza delle giocatrici nazionali nel proseguimento della regular season 2025-2026, confermando il valore del talento italiano nel massimo campionato femminile.

Un altro turno da mandare in archivio quello completato nel weekend per la Serie A1 di basket femminile dove si è disputata la sedicesima giornata della regular season 2025-2026 e dove le giocatrici italiane hanno ben figurato risultando spesso decisive per le squadre di cui difendono i colori: andiamo quindi a scoprirle insieme. Anastasia Conte trascina l’Autosped BCC Derthona contro l’O.ME.P.S. Battipaglia (73-69) con 16 punti – 13 punti di Francesca Baldassare tra le fila delle campane. Colpo esterno dell’Umana Reyer Venezia contro la Dinamo Sassari (63-85) grazie ai 12 punti di Mariella Santucci, con 15 punti di Debora Carangelo per le padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

