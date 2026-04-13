Soggiorno | come eliminare le zone d’ombra con la luce sulle pareti

Progettare l’illuminazione in soggiorno permette di valorizzare gli spazi e creare ambienti più accoglienti. L’uso strategico della luce sulle pareti aiuta a eliminare le zone d’ombra e a migliorare la distribuzione luminosa complessiva. Questa tecnica consente di ottenere un’atmosfera più equilibrata, senza ricorrere a luci dirette troppo intense o a punti di luce isolati. In questo modo, il soggiorno diventa un ambiente più funzionale e piacevole da vivere.

Progettare la luce in soggiorno significa trasformare il cuore pulsante dell’abitazione, dove il relax della lettura o la convivialità con gli amici trovano un’atmosfera su misura. Superando l’idea limitata del semplice lampadario centrale, l’architettura d’interni suggerisce oggi l’integrazione di punti luce specifici sulle pareti per risolvere problemi di oscurità o per esaltare la bellezza estetica di un ambiente. Oltre la luce diffusa: la strategia per eliminare le zone d’ombra. Spesso ci si affida esclusivamente a una plafoniera o a un lampadario posizionato nel mezzo della stanza, sperando che la luce si distribuisca uniformemente. Tuttavia, questa soluzione presenta limiti strutturali evidenti, specialmente quando lo spazio è molto vasto o se la finestra presente non garantisce un apporto sufficiente di chiarore naturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soggiorno: come eliminare le zone d’ombra con la luce sulle pareti Le indagini, il ritrovamento e le zone d'ombra da chiarire sulla scomparsa di DiegoSara Agnolin, la madre di Diego Baroni, è arrivata in questura a Milano intorno alle ore 16 di mercoledì. Leggi anche: Assaggiatrice di caffè, crea per le aziende le miscele, studiando nuovi sapori e trovando le qualità giuste. Tiene corsi on line, ai quali partecipano anche i baristi. E la sera si allena sulle pareti d’arrampicata in palestra The House We Bought in Tuscany (And How Much We Paid For it)