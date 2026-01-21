Le indagini il ritrovamento e le zone d' ombra da chiarire sulla scomparsa di Diego

Le indagini sulla scomparsa di Diego Baroni proseguono con attenzione. La madre, Sara Agnolin, si è recata in questura a Milano nel pomeriggio di mercoledì, fornendo eventuali dettagli utili alle autorità. Restano da chiarire le circostanze del suo allontanamento e le zone d’ombra ancora da approfondire, mentre le forze dell’ordine continuano le attività di ricerca e verifica.

Sara Agnolin, la madre di Diego Baroni, è arrivata in questura a Milano intorno alle ore 16 di mercoledì. Il figlio, 14enne di San Giovanni Lupatoto, risultava scomparso dalla mattinata del 12 gennaio, quando era stato visto per l'ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova, prima di far.🔗 Leggi su Veronasera.it

Ritrovato a Milano Diego, il 14enne scomparso da giorni. La mamma: «Ora voglio solo riabbracciarlo»Il ragazzino scomparso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato in una casa di comunità. Per la sua sparizione era stata aperta un'indagine per sottrazione di minore ... vanityfair.it

Ritrovato a Milano il ragazzo 14enne che era scomparso nel VeroneseIl giovano originario di San Giovanni Lupatoto è in buone condizioni, come ha riferito il sindaco. Di lui si erano perse le tracce lo scorso 12 gennaio. Era uscito alle 6.45 per prendere il bus che lo ... tg24.sky.it

