Dalle idee al business Leonardo chiude l’edizione 2025 dell’Innovation award

Leonardo ha concluso l’edizione 2025 dell’Innovation Award, dimostrando che l’innovazione può diventare realtà concreta. L’azienda ha premiato progetti innovativi sviluppati da giovani imprenditori italiani, tra cui una start-up che ha creato un robot per assistenza domiciliare. Spesso in Italia si parla di innovare, ma pochi passano dalle idee ai progetti concreti. Questa iniziativa di Leonardo ha portato sul palco idee innovative che ora si preparano a entrare nel mercato. La sfida resta trasformare le parole in azioni concrete.

L’innovazione viene molto spesso invocata in Italia. Peccato che, in tante occasioni, alle parole non seguano i fatti. Da Piazza Monte Grappa, invece, giungono segnali positivi in tal senso. Nel quartier generale di Leonardo si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione dell’Innovation Award, giunta alla sua diciannovesima edizione. Circa mille i progetti presentati e oltre tremila i dipendenti coinvolti. Un incremento di 107 proposte e di quasi settecento partecipanti rispetto all’edizione precedente. L’iniziativa, che premia i progetti più meritevoli proposti dalle persone del gruppo, si articola in sei ambiti tematici e sei sono stati i progetti vincitori, selezionati per il loro contenuto innovativo e l’impatto concreto sul business. 🔗 Leggi su Formiche.net

