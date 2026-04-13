Sofia Sacco gruppi di lettura e cinema | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse opportunità per trascorrere la serata. È in programma un concerto di Sofia Sacco al pianoforte presso la Sala Piatti. Inoltre, vari gruppi di lettura si riuniscono in diverse location per discutere di libri e condividere opinioni. La giornata offre anche altre iniziative culturali e incontri di varia natura, che attirano appassionati e curiosi di ogni età.

Il concerto di Sofia Sacco al pianoforte alla Sala Piatti, i ritrovi dei gruppi di lettura ad Alzano Lombardo, a Treviglio e a Grassobbio, la rassegna “Mi è sembrato di vedere un classico” allo Schermo Bianco di Bergamo, lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” al Cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 13 aprile. Sino al 2 giugno Accademia Carrara, a Bergamo, presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ale&Franz, lettura teatrale e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLo spettacolo di Ale&Franz al Teatro Donizetti, il cineforum a Gorle, la lettura teatrale a Martinengo, spettacoli e altro ancora.

Cinema e psicologia, spettacoli e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa proiezione del film “Un semplice incidente” nell’ambito della rassegna “Cinema e psicologia” al Conca Verde, lo spettacolo “L’ufficiale e la...