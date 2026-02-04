Ale&Franz lettura teatrale e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse opzioni per chi vuole uscire. Ale&Franz portano uno spettacolo al Teatro Donizetti, mentre a Gorle si tiene un cineforum. A Martinengo, invece, si svolge una lettura teatrale. In tutto, tante attività per passare una serata diversa.

Lo spettacolo di Ale&Franz al Teatro Donizetti, il cineforum a Gorle, la lettura teatrale a Martinengo, spettacoli e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 4 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 18.15 al centro culturale San Bartolomeo, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Giustizia dell’uomo o giustizia di Dio? Azzecca-garbugli, Fra Cristoforo e Renzo”. L’iniziativa rientra nel programma del ciclo d’incontri “Il Vangelo secondo Manzoni”. Il relatore è Fra’ Alberto Casella, ordine dei Frati Predicatori e docente dell’Università Cattolica Sacro Cuore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ale&Franz, lettura teatrale e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 20.30 al Teatro Donizetti, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo Capitol’ho, con Ale&Franz. Lo show ripercorre la trentennale carriera del duo comico affiancando ai loro personaggi ... bergamonews.it

Ale e Franz tornano con 'Capito l’ho'Ale&Franz, il duo comico italiano per eccellenza, torna a teatro con un nuovo originale spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuov ... 9colonne.it

