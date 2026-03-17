Il problema non è l’impiego dell’intelligenza artificiale | è l’organizzazione della scuola Lettera

È iniziata la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’insegnamento e aiutare gli studenti in difficoltà. La proposta vede l’IA come uno strumento di supporto all’organizzazione tradizionale dell’educazione, senza sostituire i metodi classici. La discussione si concentra sulla differenza tra l’utilizzo della tecnologia e la struttura stessa del sistema scolastico.

inviata da Enrico Fortunato Maranzana - È al via la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nella scuola, promossa come strumento per rendere l’insegnamento più efficace e recuperare le situazioni di difficoltà: dunque come supporto all’architettura tradizionale. Questa premessa, però, disattende il noto postulato di Marshall McLuhan «il mezzo è il messaggio», secondo cui i cambiamenti socio-culturali non dipendono dagli scopi con cui uno strumento è utilizzato, ma dal mezzo stesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L’Intelligenza Artificiale a scuola

Una selezione di notizie su Il problema non è l'impiego...

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