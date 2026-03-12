L’intelligenza artificiale uccide i vecchi videogiochi? No gli utenti tirchi

Recentemente si discute molto sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei videogiochi, con alcune fonti che sostengono che l’AI stia portando alla fine dei vecchi titoli. Tuttavia, secondo alcuni utenti, il problema risiede più nella mancanza di disponibilità di risorse che nella tecnologia stessa. Sono queste persone a mantenere vivo il ricordo dei giochi storici, spesso limitandosi a scaricarli senza acquistare nuove versioni.

L’AI sta uccidendo i vecchi videogiochi! Questo allarme lo troverete in molti magazine specializzati in questi giorni, e se non siete dentro a questo mondo vi chiederete cosa c’entra l’AI, e non ci siete potreste chiedervelo lo stesso, e se non ve lo chiedete ve lo spiego io: c’entra e non c’entra, ma più no che sì. Andiamo per ordine: un archivio enorme di videogiochi, quasi quattrocento terabyte di giochi di tutte le epoche, rischia di chiudere il prossimo 31 marzo. Si chiama Myrient (con un unico amministratore di cui si conosce solo il nome, Alexey), uno dei grandi archivi della preservazione videoludica online, uno di quei progetti (lungimiranti, quasi, e tra poco vi dico perché quasi) nati negli anni d’oro di internet, quando gli appassionati si mettevano insieme per conservare ciò che rischiava di sparire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

