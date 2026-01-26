‘Sistema Sorrento’ secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Coppola Chiusa l’indagine su decine di appalti truccati
Il procedimento giudiziario relativo al cosiddetto 'Sistema Sorrento' prosegue con un secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Massimo Coppola. La decisione è stata presa dal Gip di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, che ha disposto l’avvio del processo. L’indagine, che ha coinvolto numerosi appalti pubblici, si conclude con questa fase, segnando un passo importante nel procedimento legale in corso.
Ed ora il processo al ‘Sistema Sorrento’ inizia davvero. Il Gip di Torre Annunziata Maria Concetta Criscuolo ha disposto il secondo rinvio a giudizio immediato per l’ex sindaco Massimo Coppola, ai domiciliari a Valmontone. Con lui vanno a giudizio il fido ‘Lello il Sensitivo’, ovvero Raffaele Guida, ai domiciliari in Lombardia, che orientava scelte e decisioni di Coppola leggendo le carte, e l’architetto Vincenzo Rescigno, anche lui sottoposto a misura cautelare. La prima udienza è stata fissata il 17 aprile davanti al collegio A del Tribunale oplontino. Gli avvocati Gianni Pane, Bruno Larosa, Valerio Stravino, Giuseppe Stellato e Claudio Sgambato hanno ricevuto le notifiche in queste ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
