‘Sistema Sorrento’ secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Coppola Chiusa l’indagine su decine di appalti truccati

Il procedimento giudiziario relativo al cosiddetto 'Sistema Sorrento' prosegue con un secondo rinvio a giudizio per l’ex sindaco Massimo Coppola. La decisione è stata presa dal Gip di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, che ha disposto l’avvio del processo. L’indagine, che ha coinvolto numerosi appalti pubblici, si conclude con questa fase, segnando un passo importante nel procedimento legale in corso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.