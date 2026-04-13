Sinner vince Montecarlo poi il tuffo dal trampolino | Ma quanto è alto? E Alcaraz ride

Dopo aver conquistato il titolo nel torneo Masters 1000 di Monte-Carlo battendo Carlos Alcaraz, il tennista ha festeggiato con un gesto particolare, facendo un tuffo dal trampolino. Durante l’episodio ha chiesto: “Ma quanto è alto?”. L’avversario ha risposto ridendo, creando un momento senza preavviso tra i due. La vittoria lo ha portato anche a tornare al primo posto della classifica mondiale.

La vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale. Così, Jannik Sinner ha scelto una modalità particolare per celebrare il trionfo: un tuffo dal trampolino del Monte-Carlo Beach. Un momento, immortalato dal cellulare, diventato subito virale. Too cute pic.twitter.commOQteMW4An — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026 Dopo aver conquistato il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa, battendo lo spagnolo in una finale al cardiopalma, il tennista altoatesino si è diretto verso la piscina del prestigioso club monegasco. Via la maglietta, Sinner è salito sorridendo lungo la scaletta del trampolino, ma arrivato in cima la situazione si è fatta più complicata del previsto.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz ride Sinner festeggia con un tuffo dal trampolino la vittoria all'Atp Montecarlo 2026Momenti di relax e divertimento per Jannik Sinner dopo la vittoria all’Atp Montecarlo 2026, dove ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz per... Leggi anche: Sinner e Alcaraz in finale ATP Montecarlo, chi vince è numero uno: quanto guadagna