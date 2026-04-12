Sinner festeggia con un tuffo dal trampolino la vittoria all' Atp Montecarlo 2026

Da lapresse.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il torneo ATP di Montecarlo 2026, Jannik Sinner ha festeggiato con un tuffo dal trampolino. La finale si è conclusa con la vittoria per 7-6, 6-3 contro il rivale Carlos Alcaraz. Con questo risultato, Sinner ha riconquistato la posizione più alta nel ranking ATP. La giornata di festa è stata accompagnata da momenti di relax e divertimento.

Momenti di relax e divertimento per Jannik Sinner dopo la vittoria all’Atp Montecarlo 2026, dove ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz per 7-6, 6-3 riprendendosi anche la vetta del ranking Atp. Sinner si concede un tuffo in piscina ma da un trampolino molto alto, e la sua indecisione crea una scenetta divertente con il suo staff. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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