Sinner festeggia con un tuffo dal trampolino la vittoria all' Atp Montecarlo 2026

Dopo aver vinto il torneo ATP di Montecarlo 2026, Jannik Sinner ha festeggiato con un tuffo dal trampolino. La finale si è conclusa con la vittoria per 7-6, 6-3 contro il rivale Carlos Alcaraz. Con questo risultato, Sinner ha riconquistato la posizione più alta nel ranking ATP. La giornata di festa è stata accompagnata da momenti di relax e divertimento.

Momenti di relax e divertimento per Jannik Sinner dopo la vittoria all’Atp Montecarlo 2026, dove ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz per 7-6, 6-3 riprendendosi anche la vetta del ranking Atp. Sinner si concede un tuffo in piscina ma da un trampolino molto alto, e la sua indecisione crea una scenetta divertente con il suo staff. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner festeggia con un tuffo dal trampolino la vittoria all'Atp Montecarlo 2026 Leggi anche: Atp Montecarlo, quanto ha intascato Sinner con la vittoria Leggi anche: Sinner, festa a Montecarlo con… tuffo in piscina