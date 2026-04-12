Sinner e Alcaraz in finale ATP Montecarlo chi vince è numero uno | quanto guadagna

Nella finale dell’ATP di Montecarlo si sfidano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i più giovani e talentuosi tennisti del circuito. La vittoria del match potrebbe portare Sinner al primo posto del ranking ATP, superando il suo avversario. Entrambi i giocatori cercano di ottenere il titolo e, di conseguenza, un premio in denaro che varia a seconda dei risultati finali.

Jannik Sinner può tornare al primo posto del ranking ATP. Il tennista italiano potrebbe conquistare la vetta della classifica battendo Carlos Alcaraz nella finale dell’ ATP di Montecarlo. Invece se perdesse la finale contro lo spagnolo, Alcaraz resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio. Raggiungere il primo posto del ranking ATP rappresenta il massimo risultato sportivo nel tennis maschile. Il ranking viene aggiornato settimanalmente sulla base dei punti accumulati nei tornei disputati. Il numero uno al mondo è il giocatore con il miglior rendimento complessivo negli ultimi dodici mesi, considerando i risultati nei tornei più importanti del circuito.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sinner e Alcaraz in finale ATP Montecarlo, chi vince è numero uno: quanto guadagna Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno (se perde Alcaraz)Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. Sinner può diventare numero uno già a Montecarlo: quanto manca per superare AlcarazJannik Sinner si è riavvicinato al primo posto del ranking ATP dopo la vittoria al Masters 1000 di Miami, che si aggiunge al successo di Indian Wells.