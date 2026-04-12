Nel torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto la finale contro Alcaraz con i punteggi di 7-6 e 6-3. Con questa vittoria, il tennista italiano si è posizionato nuovamente al primo posto della classifica ATP. La partita si è disputata sotto gli occhi di un pubblico presente in stadi e campi in terra battuta. La finale ha rappresentato l’ultimo match del torneo, concluso con il risultato finale.

Strepitosa vittoria perJannik Sinnerche vince per la prima volta il torneo di Monte Carlo. L’italiano batte in finale 7-6 6-3Carlos Alcaraz. Un grande traguardo che lo fa tornare ad essere numero 1 al mondo della classifica ATP. Poco dopo la vittoriaSinnercommenta: “Vivere qui e finalmente vincere questo torneo è davvero speciale per me.Ringrazio il mio team per spingermi sempre al massimo, avere questo trofeo tra le mani è speciale dopo che nella scorsa settimana abbiamo lavorato per capire come tornare a giocare al top su questa superficie. Giocare qui é come essere in Italia, è un sogno”. Immediato il commento dell’avversario con cui c’è sempre stata grande sportività:“È impressionante quello che stai ottenendo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Atp Montecarlo, Sinner batte Alcaraz e torna ad essere il numero 1 al mondo

Sinner batte Alcaraz a Montecarlo. Jannik torna numero uno al mondoVittoria in due set e primo sucesso nel torneo del Principato: “Felice di aver trionfato in un torneo sulla terra rossa” Quattro tornei vinti...

Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.