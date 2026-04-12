Sinner la domanda su inno italiano lo ‘imbarazza’ a Montecarlo | Si canta no?

Durante la premiazione a Montecarlo, Jannik Sinner è stato coinvolto in una domanda riguardante l’inno nazionale italiano. Il tennista ha mostrato segni di imbarazzo rispondendo, mentre sul campo aveva appena vinto il suo primo torneo del Masters 1000 battendo in finale il numero uno al mondo. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato anche la prima posizione nel ranking Atp.