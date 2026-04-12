Sinner la domanda su inno italiano lo ‘imbarazza’ a Montecarlo | Si canta no?
Durante la premiazione a Montecarlo, Jannik Sinner è stato coinvolto in una domanda riguardante l’inno nazionale italiano. Il tennista ha mostrato segni di imbarazzo rispondendo, mentre sul campo aveva appena vinto il suo primo torneo del Masters 1000 battendo in finale il numero uno al mondo. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato anche la prima posizione nel ranking Atp.
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'imbarazzato' a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato dopo aver battuto Carlos Alcaraz in finale, trionfando in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 e tornando al numero 1 del ranking Atp. In conferenza stampa però una domanda ha fatto. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Nel Principato risuona l’Inno di Mameli: Sinner svernicia Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1Jannik Sinner svernicia Alcaraz e vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.