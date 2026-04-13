Durante un'intervista dopo la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha reagito in modo forte a una domanda del giornalista, affermando: “Ma sì che l’ho fatto!”. La discussione ha attirato l’attenzione, mentre il tennista aveva appena concluso il torneo, che ha visto il suo successo. La vicenda ha suscitato qualche attenzione in ambito sportivo, collegata alla sua reazione inaspettata.

Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo è stato accompagnato anche da qualche polemica. Il tennista altoatesino, reduce dalla vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, è stato infatti sorpreso da una domanda inaspettata durante la conferenza stampa post-partita: un giornalista gli ha chiesto se avesse cantato o meno l’ Inno di Mameli durante la premiazione. Una domanda che ha colto di sorpresa il numero uno del ranking mondiale e che molti appassionati hanno interpretato come una provocazione, legata alle ricorrenti discussioni sulle sue origini altoatesine. La risposta di Sinner. Sinner ha replicato con semplicità: « Sì, l’ho cantato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner shock, sbotta con il giornalista: “Ma sì che l’ho fatto!”. Cos’è successo

"Mi rode il c...". Alessandro Gassmann sbotta contro Sanremo (e i Morandi): ecco cos'è successoScoppia il caso al Festival, l’attore attacca dopo il duetto tra Tredici Pietro e il genitore: “A me vietato di andare perché padre di Leo Gassmann”...

Leggi anche: Gigliola Cinquetti: "Ho fatto pace con Non ho l'età. Mi ero montata la testa? Sì, ma anche adesso è così"

Sinner zittisce tutti e distrugge Altmaier: la reazione al giornalista a fine partita