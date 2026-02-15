Gigliola Cinquetti | Ho fatto pace con Non ho l' età Mi ero montata la testa? Sì ma anche adesso è così

Gigliola Cinquetti ha confessato di aver fatto pace con il successo e con il brano

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video La cantante che ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1964 si è raccontata ai microfoni di Francesca Fialdini Meno di dieci giorni al Festival di Sanremo e oggi da Francesca Fialdini, nel salotto di Da noi.A ruota libera, si è raccontata a cuore aperto e senza filtri una cantante che sul palco dell'Ariston ha vinto. Era il 1964 quando Gigliola Cinquetti, appena 16enne, ha trionfato con un brano che è rimasto nella storia della musica “Non ho l'età”. Una canzone con la quale ora, ha ammesso la cantante, ha fatto pace: “Non andavo d'accordo con quel brano, ma oggi è diverso.🔗 Leggi su Today.it

Silvia Toffanin apre il suo salotto con Gigliola Cinquetti.

Anna Ferzetti racconta di aver sempre avuto il carattere forte, anche se a scuola faceva fatica e si sentiva inadatta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.