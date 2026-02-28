Mi rode il c Alessandro Gassmann sbotta contro Sanremo e i Morandi | ecco cos' è successo

Alessandro Gassmann ha espresso con tono diretto e senza mezzi termini il suo disappunto nei confronti del Festival di Sanremo e dei commenti dei Morandi. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di essere infastidito e di aver voluto parlare apertamente, senza esitazioni, riguardo alla situazione. Le sue parole sono state pronunciate in modo schietto e senza filtri, mettendo in evidenza il suo stato d’animo.

Scoppia il caso al Festival, l'attore attacca dopo il duetto tra Tredici Pietro e il genitore: "A me vietato di andare perché padre di Leo Gassmann" "Dico sempre quello che penso, mi rode il culo". Alessandro Gassmann non usa troppi giri di parole per scagliarsi contro il Festival di Sanremo. Il motivo? C'entra Gianni Morandi. Ma andiamo per gradi. In questi minuti è in corso la serata cover della kermesse canora e in gara, come sappiamo, c'è anche Leo Gassmann. Un'edizione ricca di figli d'arte, ma ad accendere la miccia è stata l'esibizione di Tredici Pietro, figlio di Morandi, giunto sul palco per cantare insieme a lui il brano "Vita".