Oggi saluto in famiglia a Bossi Salvini in dubbio poi arriva

Oggi la porta di villa Bossi a Gemonio si apre quattro volte, segnando i momenti di saluto tra alcune figure politiche. Tra queste, il leader di una formazione politica si presenta per salutare in modo informale, mentre un altro esponente resta incerto sulla propria presenza. La scena si svolge nel cuore della giornata, con i presenti che si avvicendano davanti all’ingresso della storica residenza.

Gemonio (Va), 20 mar. (askanews) – Il portoncino di villa Bossi a Gemonio si apre solo quattro volte, in tutta la giornata. Per far entrare – è mattina presto – Marco Reguzzoni e poco dopo Giancarlo Giorgetti. Nel primo pomeriggio arriva Attilio Fontana. Alle 18 arriva anche Matteo Salvini. Solo a loro la famiglia concede di venire a rendere l’ultimo omaggio al fondatore della Lega Nord. Insieme al ministro dell’Economia e all’ex capogruppo alla Camera, la moglie Manuela e i figli Roberto, Renzo ed Eridanio decidono per i funerali in forma pubblica, nella città simbolo del Carroccio, Pontida. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo apprende dalle agenzie, in diretta radiofonica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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