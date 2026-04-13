Sinner numero 1 ma Alcaraz incalza | il primato Atp è già a rischio

L’italiano ha conquistato la vittoria a Montecarlo battendo lo spagnolo e si è posizionato nuovamente al primo posto del ranking ATP. Tuttavia, il torneo di Barcellona, che offre punti importanti, si sta avvicinando e potrebbe influenzare la classifica. La sfida tra i due atleti si fa più intensa, con il primato che ora sembra più fragile che mai.

L’azzurro conquista Montecarlo battendo lo spagnolo e torna in vetta al ranking, ma il 500 di Barcellona può cambiare subito le gerarchie. Jannik Sinner è di nuovo il numero 1 del ranking Atp dopo il successo nella finale del Monte-Carlo Masters contro Carlos Alcaraz. L’azzurro si è imposto in due set, 7-6(5) 6-3, conquistando il terzo titolo consecutivo dopo Indian Wells e Miami e completando uno storico Sunshine Double. Il successo nel Principato ha permesso a Sinner di tornare sul trono mondiale dopo 66 settimane, superando proprio Alcaraz nella classifica Atp. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp Ranking ATP (30 marzo 2026): Jannik Sinner minaccia il primato di Alcaraz, Musetti rimane in top-5Con l’inizio di una nuova settimana arriva anche l’aggiornamento della graduatoria ATP, pubblicata dopo la conclusione del Masters 1000 di Miami. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals