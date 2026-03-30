Dopo il Masters 1000 di Miami, è stato pubblicato l’ultimo ranking ATP aggiornato al 30 marzo 2026. Jannik Sinner si trova a pochi punti dal primo posto, attualmente occupato da Alcaraz. Musetti conferma la sua posizione nel top-5 della classifica mondiale. La graduatoria tiene conto dei risultati ottenuti nel torneo e in altre competizioni recenti.

Con l’inizio di una nuova settimana arriva anche l’aggiornamento della graduatoria ATP, pubblicata dopo la conclusione del Masters 1000 di Miami. A festeggiare più di tutti è Jannik Sinner, protagonista di uno straordinario Sunshine Double che gli ha permesso di lasciare gli Stati Uniti con un bottino di 2.000 punti. Un risultato ancora più significativo se si considera che lo scorso anno non aveva preso parte ai due tornei americani a causa della sospensione, e quindi ogni punto conquistato rappresenta un guadagno pieno. In vetta alla classifica resta Carlos Alcaraz, ma il margine sul rivale italiano – attualmente di 1.190 punti – è destinato a ridursi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (30 marzo 2026): Jannik Sinner minaccia il primato di Alcaraz, Musetti rimane in top-5

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