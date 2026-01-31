Jannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026. La sua posizione rischia di scendere di alcune posizioni, con un possibile distacco minimo e massimo da Alcaraz ancora da definire. La delusione per l’azzurro è evidente, ora deve aspettare i prossimi tornei per risalire la china.

Conseguenze poco gradite per Jannik Sinner dopo la sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic. Il ko al quinto set contro Nole ha infatti ripercussioni anche sull’obiettivo stagionale dell’azzurro: il ritorno in vetta alla classifica mondiale. Sinner, che difendeva 2000 punti per il trionfo nel Major australiano, deve fare i conti con un pesante -1200 nell’aggiornamento in tempo reale del ranking ATP. Di contro, lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato lo scorso anno nei quarti di finale a Melbourne proprio da Djokovic, registra attualmente un +900. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da Alcaraz

Approfondimenti su Australian Open 2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Finale Australian Open, sarà Alcaraz-Djokovic: Sinner cede al quinto set e perde punti Atp. Come cambia la classifica; Sinner, e ora? Il divario con Alcaraz si è allargato: la nuova classifica Atp e la missione di un sorpasso a…; Australian Open 2026, Sinner cade contro Djokovic. Nole in finale con Alcaraz - Quanti (tanti...) punti perde Jannik nel ranking Atp da Carlos; Perché Musetti-Djokovic vale la top3 nel ranking ATP! Scontro diretto agli Australian Open.

Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazConseguenze poco gradite per Jannik Sinner dopo la sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic. Il ko al ... oasport.it

Australian Open 2026, Sinner cade contro Djokovic. Nole in finale con Alcaraz - Quanti (tanti...) punti perde Jannik nel ranking Atp da CarlosDjokovic sconfigge Sinner in 5 set e vola in finale all'Australian Open. Quante palle break non trasformate da Jannik nel match contro Nole ... affaritaliani.it

Buonasera. Quanti punti dà in GPS la laurea in scienze della formazione primaria Grazie - facebook.com facebook

Quanti punti servono per qualificarsi alla prossima Champions League Lo studio #SkySport #SkySerieA x.com