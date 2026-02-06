Crans-Montana e i mancati controlli al Constellation il responsabile della sicurezza del comune | Problemi ai computer

Nuove tensioni a Crans-Montana dopo la tragedia al Constellation. Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune, ha spiegato che ci sono stati problemi ai computer che avrebbero impedito i controlli necessari. Balet ha anche ammesso di non avere il brevetto di prevenzione incendi, ma solo altri titoli. La questione solleva ancora dubbi sulla gestione della sicurezza nel locale e sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare.

Nuove rivelazioni arrivando dopo la strage di Crans-Montana. Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, a cui la procura ha sequestrato il cellullare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Nuove rivelazioni scuotono ancora la piccola località svizzera dopo la strage al Constellation.

A Crans-Montana, un ex responsabile della sicurezza del Comune sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno.

