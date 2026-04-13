Sindaca su TikTok ma non è lei la denuncia | Dal profilo fake messaggi truffaldini

Una sindaca è finita sotto accusa per un profilo fake su TikTok che si presenta con il suo nome e immagine. La denuncia è stata presentata alla Polizia Postale, e sono state fatte più segnalazioni, ma il profilo continua a essere attivo. Sul social, il profilo falsificato interagisce con gli utenti inviando messaggi privati che vengono riconosciuti come truffe. La situazione solleva preoccupazioni sulla presenza di contenuti ingannevoli legati alla figura pubblica.