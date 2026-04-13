Sindaca su TikTok ma non è lei la denuncia | Dal profilo fake messaggi truffaldini
Una sindaca è finita sotto accusa per un profilo fake su TikTok che si presenta con il suo nome e immagine. La denuncia è stata presentata alla Polizia Postale, e sono state fatte più segnalazioni, ma il profilo continua a essere attivo. Sul social, il profilo falsificato interagisce con gli utenti inviando messaggi privati che vengono riconosciuti come truffe. La situazione solleva preoccupazioni sulla presenza di contenuti ingannevoli legati alla figura pubblica.
Ci sono già denunce formalizzate alla Polizia Postale e ripetute segnalazioni, ciò nonostante sul social network TikTok è ancora presente e attiva una pagina attribuita alla sindaca Maria Aida Episcopo, “che interagisce con l’utenza in modo illecito attraverso messaggi privati truffaldini di cui.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Commento sessista nei confronti della sindaca, lei va dai carabinieri e sporge denunciaVEGLIE - Questa mattina la sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia...