La denuncia dell’influencer Alice Campello | Hanno creato un profilo fake di me che condivide porno

Alice Campello, influencer e moglie di Alvaro Morata, ha denunciato un profilo falso creato a suo nome su X, che condivide contenuti pornografici. La vicenda rappresenta un grave caso di furto di identità digitale, emerso in un momento particolarmente delicato per l’influencer italiana. La denuncia evidenzia l’importanza di tutelare la propria presenza online e di agire tempestivamente contro queste forme di cybercriminalità.

Un nuovo fronte si apre nel momento più difficile di Alice Campello. L’influencer italiana e moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata ha denunciato pubblicamente un furto di identità digitale, dopo aver scoperto l’esistenza di un profilo fake attivo da mesi sulla piattaforma X. Questo profilo utilizza il suo nome, le sue immagini e diffonde anche contenuti pornografici. La scoperta è avvenuta grazie alle segnalazioni di alcuni utenti, che hanno avvertito Campello della presenza dell’account. La denuncia dell’influencer. Dopo la scoperta, l’influencer ha quindi deciso di intervenire attraverso le storie del suo profilo Instagram ufficiale, spiegando quanto stava accadendo e chiedendo l’aiuto dei follower per bloccare la pagina.🔗 Leggi su Open.online

Nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: lui avrebbe un’amante. La reazione dell’influencerRecenti indiscrezioni suggeriscono tensioni tra Alvaro Morata e Alice Campello, con alcune voci che ipotizzano un tradimento da parte del calciatore con Elena Sirigu.

“Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu”, l’influencer rompe il silenzio e fa chiarezzaAlice Campello ha deciso di parlare dopo le recenti rumors riguardanti la sua relazione con Alvaro Morata.

La denuncia dell'influencer Alice Campello: «Qualcuno ha creato un profilo fake a mio nome e condivide video porno»Il profilo falso è apparso su X. Poco dopo l’influencer veneziana ha smentito direttamente sui suoi canali un suo coinvolgimento nelle pubblicazioni ... corrieredelveneto.corriere.it

Istigazione e comunicazione digitale. La struttura dell’offesa penale nell’era degli influencerL’emergere di nuove forme di comunicazione digitale impone al diritto penale una riflessione che non riguardi soltanto l’adeguatezza degli strumenti repressivi ... filodiritto.com

