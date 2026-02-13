Stadio Ferraris svolta decisiva per l’impianto di Genoa e Sampdoria! L’annuncio della sindaca Silvia Salis apre questo scenario storico

Stadio Ferraris, con l’annuncio della sindaca Silvia Salis si apre questo scenario storico per l’impianto di Genoa e Sampdoria. La sindaca ha dichiarato che i lavori di rinnovamento inizieranno entro i prossimi sei mesi, dopo anni di attese e proposte discusse tra amministrazione e club. La decisione, spiegano fonti comunali, nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza e la fruibilità dello stadio, che da tempo richiedeva interventi urgenti. Un dettaglio importante è che questa trasformazione coinvolgerà anche nuove aree commerciali e di intrattenimento, pensate per rilanciare l’intera zona circostante.

Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Di Canio ‘gioca’ il suo Inter Juve: «Spalletti fuori categoria, Chivu non si è pianto addosso. Dopo il KO dell’andata i nerazzurri sono sbocciati» Guardalben a cuore aperto: «Ho rischiato di rimanere paralizzato. Al rientro mi sentivo uno schifo, ho sofferto di depressione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadio Ferraris, svolta decisiva per l’impianto di Genoa e Sampdoria! L’annuncio della sindaca Silvia Salis apre questo scenario storico Genova, al Luna Park invernale risuona ‘Faccetta nera’: la reazione della sindaca Silvia Salis Nella serata di sabato 10 gennaio, al Luna Park invernale di Genova, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di visitatori e autorità. Presepe storico di Pentema, visita della sindaca Salis: "Patrimonio straordinario" Contenuti correlati Stadio Ferraris, passi in avanti per il restyling! L’annuncio del sindaco SalisStadio Ferraris, Silvia Salis ha annunciato l’accordo per la concessione dell’impianto a Genoa e Sampdoria. Le novità Genova si prepara a blindare il futuro del suo tempio del calcio. La sindaca Silvi ... sampnews24.com Nuovo stadio Ferraris, il Comune dichiara l’interesse pubblico sulla proposta di Genoa e SampdoriaNuovo stadio Ferraris, il Comune dichiara l’interesse pubblico sulla proposta di Genoa e Sampdoria ... msn.com Stadio Ferraris, per conferenza preliminare servizi è progetto di interesse pubblico x.com Pareggio rocambolesco allo stadio #Ferraris tra #Sampdoria e #Palermo nella 24a giornata di #SerieB Al termine della gara, il tecnico blucerchiato Angelo #Gregucci ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi e il risultati contro i rosanero CONCORD - facebook.com facebook